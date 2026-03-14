プロサッカー選手・長友佑都（FC東京所属／39）の妻でタレントの平愛梨（41）が12日、自身のインスタグラムを更新。初めて4兄弟全員を連れて映画館を訪れ、自身も声優と宣伝アンバサダーを務める『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』を鑑賞したことを明かした。【写真】仲むつまじく映画館に向かう平愛梨の4人の息子たち平は「週末やっと行けた映画ドラえもん」と書き出し、「『ママいつドラえもん見れるの?!』と言われ