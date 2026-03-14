「ＷＢＣ・準々決勝、ドミニカ共和国代表−韓国代表」（１３日、マイアミ）ドミニカ共和国が二回に先制点を奪った。主砲のゲレーロＪｒ．がド迫力のヘッドスライディングを見せ、球場は大歓声に沸いた。先頭のゲレーロＪｒ．が四球を選んで出塁すると、１死からカミネロが左翼線を破る二塁打を放った。一塁走者のゲレーロＪｒ．は一気に三塁を回ってホームへ突っ込んだ。捕手の位置を見て、内側に切れ込むようにヘッドスライ