14日午前11時0分ごろ、神奈川県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は神奈川県西部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、神奈川県の秦野市と中井町です。【各地の震度詳細】■震度2□神奈川県秦野市中井町■震度1□神奈川県相模原緑区相模原南区