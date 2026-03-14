横浜家系ラーメンの壱角家は、2026年3月13日から24日まで、「壱角家アプリ スタンプ2倍デー＆家系めし祭り」を開催しています（一部店舗を除く）。アプリスタンプ2倍は系列店も対象壱角家アプリ スタンプ2倍デー3月13日から24日まで、「壱角家アプリ」のスタンプが2倍に。麺類もしくは丼類650円以上の商品を注文すると、通常スタンプ1個のところ2個付与されます。「壱角家アプリ」は、壱角家を含めた７ブランド（壱角家・品川家・