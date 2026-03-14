ウエストランド・井口浩之と吉住がMCを務めるテレ朝Podcastの番組『ウエストランド・井口と吉住の孤独アジト』が3月12日（木）に配信された。番組中盤、ファンへの対応についての話題から、井口がルールを守らないファンに対して怒りを爆発させる一幕があった。営業先や移動中などでのファン対応についてトークするなか、井口は先日、空港の保安検査場に並んでいる際に起きたエピソードを披露。検査所の列に並んでいる最中に、外の