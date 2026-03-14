爪の状態は健康状態を映すことがあります。では、爪の色や形の変化に糖尿病の初期サインはあるのでしょうか？糖尿病は自覚症状が少ないまま進行することも多い病気ですが、実は手足の爪にその兆候があらわれる場合があります。本記事では糖尿病と爪の関係について解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「糖尿病」を発症すると初期段階で「爪」にどんな変化が現れる？【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配