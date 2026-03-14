イングランド２部のバーミンガムが、日本人選手３人を同時にピッチに立たせた“歴史的瞬間”を記録した。バーミンガムは現地３月11日、チャンピオンシップ第37節でQPRと対戦し、１−０で勝利。この試合で岩田智輝が先発フル出場し、藤本寛也が77分から途中出場。さらに古橋亨梧が終了間際の90＋２分からピッチに立った。これにより、同クラブは日本人３選手を同時に起用したイングランド初のクラブとなった。 クラブ