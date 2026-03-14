2026年3月21日放送の「ぶらり途中下車の旅」は東武スカイツリーラインの旅。旅人は、石井正則。東武スカイツリーライン2012年3月17日に業平橋駅が「とうきょうスカイツリー駅」に改称。それに合わせるような形で、東武伊勢崎線の一部・浅草駅〜東武動物公園駅間の愛称は「東武スカイツリーライン」となりました。石井正則1973年生まれ。神奈川県出身。俳優として数多くの映画・舞台・テレビ番組で活躍する一方、自転車や写真、コー