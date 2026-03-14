野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は13日（日本時間14日）、米マイアミのローンデポパークでドミニカ共和国代表と韓国代表が対戦。注目の準々決勝・第1試合は、優勝候補の一角ドミニカが10－0のコールド勝ちで韓国を撃破した。次戦は、日本代表とベネズエラ代表の勝者と対決する。試合は終始ドミニカが韓国を圧倒。長短打織り交ぜた打撃に加え、パワフ