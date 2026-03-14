2026年3月12日、中国メディア・新京報は、市販の液体洗濯洗剤21製品を対象とした品質検査で約4割が業界推奨基準を満たしていなかったと報じた。記事は、中国消費者報が国家洗剤用品品質検査センターに委託して実施した検査の結果を紹介。21製品中8製品（38．1％）で、洗浄力の要となる「総活性物含量」が業界推奨基準の15％を下回り、最も低い製品ではわずか2％だったことが判明したと伝えた。その上で、低品質製品が「合格品」と