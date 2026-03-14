6日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のSAGA久光スプリングスは、「春だ！スプリングスだ！ハルちゃんハルさん集まれー！」企画を実施することをクラブ公式サイトで発表した。 この企画は、「はる」「ハル」「春」「遥華（はるか）」など、苗字もしくは名前のどこかに読み方「はる」が付いている人を、4月4日（土）、5日（日）にSAGAアリーナで行われる第22節アランマーレ山形戦に招