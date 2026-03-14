「大和証券Mリーグ2025-26」3月13日の第2試合、KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）が、その可憐な容姿からは想像もつかない破壊力抜群の速攻を披露し、試合会場に衝撃を与えた。【映像】有効牌ばかり連続ツモ！高宮まりの速攻・跳満ツモ場面は東2局。2万5000点持ちの同点2着目で迎えた高宮だったが、東1局にはトップ目の赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）にいきなり満貫をアガられ、自身の親番をあっさりと流されていた