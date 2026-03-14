春季キャンプの最初の1カ月間、肩の違和感のため調整が進まなかったドジャースの左腕ブレーク・スネルが、初めてブルペン投球を行った。投げたのは15球で、すべて速球。球速は87〜89マイル（約140〜143キロ）だった。ロサンゼルス・タイムズ紙が報じた。ブルペン後、スネルはこう語った。「久しぶりにマウンドから投げることができて、本当にうれしい。ただ、まだ投げられる球種には制限がある。球速は87〜89マイルだったけど