モデル・蛯原友里（46）の双子の妹で、チャイルドボディセラピストの蛯原英里さん（46）が14日までに自身のインスタグラムを更新。友里とのお出かけショットを披露した。「今日は姉の友里とニューマン高輪へ」と書き出し、商業施設内のベンチに座る自身と友里のショットをアップ。「初めて行ったけど、思っていた以上に広くてびっくり。かわいいお店もたくさんあって、ウィンドウショッピングだけでも楽しい場所」と回顧。「