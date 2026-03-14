俳優の杏（39）がパリの自宅キッチンで二郎系ラーメンを作る様子を披露し、反響を呼んでいる。【映像】杏の東京とパリの自宅（複数カット）2022年から、日本とフランス・パリの2拠点で生活をしている杏。自身のYouTubeチャンネルでは東京の自宅の書斎を片付ける姿や、パリの自宅で友人とパーティーを楽しむ様子など、日常について発信してきた。杏、パリの自宅キッチンで二郎系ラーメンを作る様子を披露2026年3月12日の更新