アメリカ・首都ワシントンの連邦地裁は13日、FRB＝連邦準備制度理事会のパウエル議長をめぐり司法省が送付した召喚状を無効と判断したと明らかにしました。司法省はFRBのパウエル議長がFRB本部ビルの改修工事をめぐり、議会で虚偽の内容を話した疑いがあるとして、刑事捜査の一環としてことし1月、召喚状を送付しています。こうした中、首都ワシントンの連邦地裁は13日、この召喚状について、不当な目的で発行されたとして無効との