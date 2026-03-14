Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。結論から言います。このバッグ、「定位置」を自分で決められるのが強みです。スマホはここ、財布はここ、タブレットはここ…。毎回同じ場所から取り出せるから、探す必要がそもそもない。今回「QUICK PACK tote11」を使ってみて、探し物に割く手間や時間が減るのにも納得しました。ポンと置いて