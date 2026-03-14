Xで人気沸騰中の人間まおが描く新機軸「癒し系ざまあコミック」！ある雨の日、宇宙からやってきた毛玉戦士「はむまる」を拾ったOL・たま子。居住するマンションで住民たちのゴミを漁るおばさんが出現。はたして彼女は、謎の「ダークアイウイルス」の感染者なのか――。【PROFILE】人間まお‘18年に『くず系女子。』（KADOKAWA）でデビュー。現在はサルのあげおと共存の日々を送りながら、日常のあるあるをゆる〜く描いた漫画ブログ