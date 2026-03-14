近年増加している不用品の回収業者。中には遺品整理なども行ってくれる業者があり、筆者は実母の遺品整理で複数の業者へ見積もりを依頼しました。その過程で教えてもらったゾッとするお話をご紹介しましょう。 遺品整理 同居していた母が亡くなり、形見分けも終わって少し経った頃、本格的に遺品整理を始めることにしました。思い出のある物がたくさん残っていて、整理をするのは辛かったのですが、不要品を処分することになっ