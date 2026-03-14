ワールド・ベースボール・クラシックワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米マイアミで行われた決勝トーナメント準々決勝で韓国（C組2位）とドミニカ共和国（D組1位）が対戦。ドミニカ共和国ベンチを捉えた映像では日本ファンにお馴染みの人物が映り込み、配信したNetflixの視聴者から反響が寄せられた。ベンチから鋭い眼差しで試合の行方を見つめていたのは、メジャー通算703本塁打のアルバー