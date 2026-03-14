「今のところはないですね。それが球団との約束でもありますし、快く送り出してくれた球団に対しての誠意じゃないかなと思う」【もっと読む】侍Jを苦しめるNPB「選手ファースト」の嘘っぱち日本時間13日、大谷翔平（31=ドジャース）が記者会見に応じ、「投手としての登板は絶対にない、と現時点で言い切れるか」との質問に対して、投手としての出場を否定。続けて、「（投手をやらないことには）納得はしていますね。そのつもり