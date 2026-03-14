トランプ米大統領の「船舶は（ホルムズ海峡を）安全に航行できる」「（船員は）根性をみせろ」とのむちゃブリもむなしく、イランの報復とみられるタンカー攻撃が相次ぐ。原油価格は供給断絶への警戒感から再び上昇。国際指標の米WTI先物は一時、1バレル=95ドルを超え、「1バレル=200ドルまでの上昇を覚悟しろ」というイラン革命防衛隊の恫喝が現実味を帯びつつある。【もっと読む】“令和のオイルショック”で日本の損失は年間20