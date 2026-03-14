今年1月に「日本アカデミー賞」新人俳優賞を受賞した坂東龍汰（28）の“学歴”が話題になっている。現在は新国立劇場で公演中の「危険なワルツ」に出演し、5月には映画「みらい」、6月には映画「黒牢城」などの出演作を控える注目の若手俳優だ。【もっと読む】渋谷教育学園渋谷から慶大に進んだ岩田絵里奈を育てたエリート医師と「いとしのエリー」最近、バラエティー番組などへの出演機会が増えたが、そこで坂東が明かしてい