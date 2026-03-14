常に誰かが追い詰められていて、張り詰めた空気感が漂う――3月17日に最終回を迎える竹内涼真（32）主演の連ドラ「再会〜Silent Truth〜」（テレビ朝日系=火曜夜9時）。そんな緊張感ある物語の中の“癒やしキャラ”として視聴者から愛されているのが、上川周作（33）だ。主人公の飛奈淳一（竹内）と同じ神奈川県三ツ葉警察署の刑事、永井を演じている。【もっと読む】希代のプレーボーイ竹内涼真 共演女優とラブラブ熱愛発覚で蒸