藤枝の槙野監督に脚光今季から藤枝MYFCを率いる槙野智章監督の“熱い”指導にファンは感銘を受けている。槙野監督は5シーズンに渡ってチームを率いた須藤大輔前監督の後を継いで藤枝の指揮官となった。ジュビロ磐田との静岡ダービーとなった前節はPK戦の末に勝利。開幕5試合で勝ち点9を積み上げ、J2・J3百年構想リーグEAST-Bで5位につけている。藤枝は3月13日にクラブの公式YouTubeで磐田戦前日練習から試合後までの密着映像