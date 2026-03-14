3月21日18時30分から生放送される“ピン芸日本一決定戦”『Indeed R-1グランプリ2026』（カンテレ・フジテレビ系）の決勝を進行する新MCとして、山里亮太と生見愛瑠の就任が決定した。【写真】『R‐1グランプリ2026』ルシファー吉岡、ドンデコルテ渡辺銀次ら決勝進出9名決定！MC就任について山里は「人生が変わるその瞬間に司会として立ち会える、光栄であり、とんでもないプレッシャーでもあります。ただ、そんなこと言ってら