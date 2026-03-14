◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第６節横浜ＦＭ―千葉（１４日・日産スタジアム）横浜ＦＭがホームで千葉と対戦する。開幕３連敗スタートから、第４節の東京Ｖ戦こそ３―２で今季初勝利を挙げたが、前節のＦＣ東京戦では０―３の完敗を喫し、最下位に転落した。最下位脱出を狙う一戦で激突する千葉とは、Ｊ１の舞台では２００９年以来、１７年ぶりの対戦で、９３年Ｊリーグ開幕時から在籍する「オリジナル１０」同士の対決