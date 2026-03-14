モデル・女優でタレントの和希優美（40）が14日までに自身のインスタグラムを更新。第1子出産を報告した。「先日、帝王切開で第一子を無事出産しました」と報告。小さな手が小指をつかむ写真とともに、「小さな小さな命に出会えて今まで感じたことのない幸せな気持ちでいっぱいです」とつづった。「初めて産声を聞いた瞬間ドラマのようにぽろっと泣いてしまいました」と喜び。「あれ、嘘のようで本当でした私のお