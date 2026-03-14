俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）。今回は本作で演出を手掛けた坪井敏雄監督にインタビュー。裏社会を舞台とした本作ならではの演出手法やこだわり、撮影エピソードなどを語ってもらった。【写真多数】鈴木亮平、戸田恵梨香、黒木メイサら…豪華キャストを紹介！■裏社会のリアルと“医療情報”を徹底リサーチ――今作では事前にかなり入念な準備をされて撮影に臨まれたとお聞きし