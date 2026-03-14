お笑いコンビ「フットボールアワー」の後藤輝基（51）が13日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。山椒にドハマりしていることを明かした。この日は、最近のベストグルメを発表することに。後藤は「山椒が好きで。いつも買ってる山椒がある。何にでもかけてまう」と、ミル付きの「奥出雲のはじかみ」を紹介。「それと塩をかけたら何でもうまい。多分、相方の岩尾にかけてもうまい。残さず食