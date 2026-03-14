ホワイトデーとなるきょう3月14日、オリコンニュースでは、19回目となる恒例の『男性が選ぶ恋人にしたい有名人ランキング』の結果を発表。【吉岡里帆】が今年も1位となり、見事５連覇を達成。【新垣結衣】以来となる史上2人目の殿堂入りの快挙となった。※“殿堂入り”は「5年連続首位」が条件。【ランキング表】吉岡、浜辺、今田のほかにTOP10には誰が？26年『男性が選ぶ恋人にしたい有名人』TOP10■吉岡里帆、“ギャップ”をキ