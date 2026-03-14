ポルノグラフィティが14日、公式サイトでボーカル・岡野昭仁（51）が新型コロナウイルス感染症から回復。ツアーを再開すると発表した。【写真】「SETOUCHI BOYS」など5曲収録EP『種』サイトには「『20thライヴサーキット “水”』静岡公演に関して」との文書が掲載され、「多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます」と前置きした上で「岡野昭仁につきまして療養させていただき回復したため、2