タレントの浜村淳（91）が14日放送のMBSラジオ「ありがとう浜村淳です」（土曜前8・00）で復帰を報告した。前週7日の放送は検査入院のため休演。また、例年司会で出演している「大阪シネマフェスティバル」が今年は8日に行われたが、欠席していた。浜村はこの日、「先週はね、検査入院ということで日にちがなかなか決まらなくて…」と切り出した。「お帰りなさい！」とアシスタントの波江野陽子に歓迎され、「ハハハ」と明