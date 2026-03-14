１９日に開幕する第９８回選抜高校野球大会の出場校による練習が１４日、甲子園球場で始まった。昨春王者の横浜（神奈川）や大阪桐蔭（大阪）、２１世紀枠で初出場の高知農（高知）など１６校が本線に向けて練習する。１番手は近江。練習入りの“練習”を行い、午前９時のサイレントが鳴ると同時にグラウンドに飛び出した。プロ注目右腕の上田投手（３年）は、「（甲子園の印象は）一番はきれい」と目を輝かせた。マウンドを確