「近年、スマホやパソコンの使いすぎで姿勢が悪くなり、首や肩がこり固まっている人が増え、脱毛の若年化が進んでいます」こう話すのは、毛髪診断士認定指導講師の本山典子さん。首や肩のこりが髪や頭皮に悪影響を与える理由と、すき間時間で頭皮環境を良くするマッサージ法を聞いた。首と肩のこりが頭皮トラブルにつながる理由「そもそも、頭は体の一番上にあります。心臓よりも高い位置なので、酸素や栄養素を運ぶ血液が届きにく