パーク24が京都市やイオンと連携コインパーキングやカーシェアリングなどを展開するパーク24は2026年3月10日、京都府京都市で「パークアンドライド（以下：P＆R）」の利用促進に取り組むと発表しました。【ええ、時間かかりすぎ…】これがマイカー使った場合の京都市周辺での時間ロスです（写真）P＆Rとは、京都市で実施されている観光地周辺の渋滞緩和と公共交通の利用促進を目的に、車から公共交通に乗り換えて目的地向かう