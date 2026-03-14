北海道・釧路警察署は2026年3月14日、窃盗未遂の疑いで、釧路市に住む会社員の女（21）を逮捕しました。女は、13日午前8時半前、自身が勤務する北海道白糠町の食品工場で、休憩室に置いてあった同僚のベトナム国籍の女性のリュックサックを物色した疑いが持たれています。13日午後5時前、関係者から「会社の休憩室で、ベトナム人の従業員のカバンから10万円が盗まれた」と警察に通報がありました。警察官が現場にかけつけ、防犯カ