ＪＲＡは、３月１４日から、グリーンチャンネルで放送している「中央競馬全レース中継」の無料ネットライブ配信を開始した。電話、インターネット発売５０周年の節目に合わせてのもので、新設されたグリーンチャンネルＷｅｂ「無料版」、ＹｏｕＴｕｂｅのＪＲＡ公式チャンネル、そしてＪＲＡアプリの３つのプラットフォームで配信されることになった。午前９時の番組開始まもなく、ＹｏｕＴｕｂｅのＪＲＡ公式チャンネルでは