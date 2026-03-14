【WRC 世界ラリー選手権】第3戦 ラリー・サファリ・ケニア【映像】動物が横切る衝撃の瞬間時速140キロを超える極限のスピードで駆け抜けるマシン。そのわずか数メートル先を、突如として現れた野生動物が横切る――。世界ラリー選手権（WRC）の中でも「世界一過酷」と称されるラリー・サファリ・ケニアが12日に開幕。SS3がキャンセルされるなど今年も自然が牙を剥いているが、昨季も24歳の天才ドライバーが遭遇した「野生の恐怖