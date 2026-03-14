◆ＷＢＣ準々決勝ドミニカ共和国１０―０韓国＝７回コールド＝（１３日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）準々決勝でコールド負けを喫した韓国に同国ファンもぼう然となった。１３日（日本時間１４日）、韓国はドミニカ共和国との準々決勝を行い、まさかのコールド負けを喫し、準優勝した２００９年以来となる４強進出を逃した。序盤からドミニカ共和国戦の迫力に押