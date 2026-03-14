10万人に1人の割合で発症すると言われる難病「脳動静脈奇形」を患っている俳優・間瀬翔太（39）が、救急搬送されていたことを明かし、当時の状況について説明した。【映像】間瀬翔太、手術後の痛々しい姿間瀬は2019年7月、レコーディング中にひどい頭痛に襲われ病院に行ったところ、脳の中で動脈と静脈が直接つながり、異常な血管の塊を形成するという「脳動静脈奇形」と診断されたことを公表。翌月には、頬骨と頭蓋骨の開頭手