アメリカの首都ワシントンなどの複数の場所で13日、爆破予告があり、大学などが一時的に閉鎖される事態となりました。ワシントンでは13日、ホワイトハウスから歩いて10分ほどのオフィス街で爆破予告があり、警察が一時的に周辺を封鎖しました。また、東部バージニア州にあるジョージ・メイソン大学とバージニア大学でも爆破予告があり警察が捜査を行いました。いずれも危険物などは見つかりませんでした。バージニア州のオールド・