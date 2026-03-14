ボーイズグループBTSのメンバー、J-HOPEがカムバックを控え、練習風景を公開し、期待を高めた。3月14日、J-HOPEは自身のSNSにメンバーとともに過ごす練習室の写真を公開した。写真には、カムバック前に振付の練習に励むメンバーたちの姿が収められた。【写真】J-HOPEが公開したメンバーの“手繋ぎショット”特に、J-HOPEとJUNG KOOKの鏡越しの自撮りが目を引いた。練習室の床に座り、携帯で写真を撮るJ-HOPEと、その隣で屈みながら