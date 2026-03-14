ルイ·ヴィトンから、ブランドを象徴するモノグラム·フラワーと大胆なレオパードパターンを組み合わせた新作「ストール·LV サファリ」が登場しました。ジャングルから着想を得たエキゾチックなデザインが魅力で、コーディネートにトレンド感とエレガンスをプラスしてくれるアイテム。上質な素材を贅沢に使用した柔らかなストールは、さっと羽織るだけで洗練されたスタイ