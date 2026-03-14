【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスは13日、ロシアのプーチン大統領が9日のトランプ米大統領との電話会談で、イランが貯蔵する高濃縮ウランのロシアへの移送を提案していたと伝えた。米国とイランの戦闘を終わらせる案として提示したが、トランプ氏は断ったという。トランプ政権は攻撃を続ける理由の一つとしてイランによる核兵器保有阻止を掲げており、イランが保管する兵器級に近い高濃縮ウランの確保が戦闘の