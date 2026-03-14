◇春季高校野球東京都大会一次予選海城―足立工科・大田桜台・桐ケ丘・三商・中野工科（2026年3月14日日野高校グラウンド）春季東京都大会一次予選が14日、開幕し、海城は足立工科・大田桜台・桐ケ丘・三商・中野工科の連合チームと1回戦に臨んだ。春季大会では全国の一番乗りで東京の一次予選が開幕。高校野球では今春から指名打者制度（DH制）が採用され、新たな戦略が求められる。注目のDH制運用は両校が対照的だっ