昨年上演された歌劇『千本桜〜令和間引刻〜』のDVD完成記念として、 本編上映とキャスト登壇によるトークイベントを4月9日（木）、池袋HUMAXシネマズシアター（シネマ４）にて開催されることが決定した。天城サリー、山本亮太、河瀬詩、望月りのら出演者が上映後に登壇。作品の思い出話や、参加者からの質問に答える時間も設けられるという。 【イベント概要】 4月9日（木）13:00〜、17:00〜 会場：池袋ログインして続きを読むThe