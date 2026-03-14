家族の介護が始まると、多くの人が「いまの生活をどう維持するか」という現実に直面します。特に独身世帯や一人っ子にとって、親の介護費用の負担は死活問題です。しかし、認知症や関係性の悪化によって「話し合い」すら困難になったとき、個人の努力だけでは防げない経済的破綻のリスクが忍び寄ります。本記事では、社会保険労務士法人エニシアFP共同代表の三藤桂子氏がAさんの事例とともに、介護離職の本当の怖さについて解説し