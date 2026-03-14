何気なく耳にする言葉をパズルのピースとして捉え、意外なつながりを発見するひと時を楽しんでみませんか？今回は、歴史ドラマで見かける独特の表現から観光レジャーまで、多彩なカテゴリーから選定しました。4つの空欄すべてを埋めて、正しい単語を成立させる「ひらがな2文字」が何か考えてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□しか□□きし□□きう□□まヒ