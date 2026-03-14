米財務省外国資産管理局（OFAC）は3月12日夜、一般許可（General License：特定の制裁行為を期間・条件付きで例外的に認める許可）を発表し、ホルムズ海峡の航行阻害がエネルギー市場に与える影響に対応するため、ロシア産石油に対する制裁を一時的に緩和すると明らかにしました。この許可により、米東部時間3月12日から4月11日までの間、既に船積みされているロシア産原油および石油製品について、販売、引き渡し、荷揚げなどの取